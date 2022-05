Blick über das Stahlwerk Asowstal in Mariupol im Osten der Ukraine. (IMAGO/ITAR-TASS)

Diesen Vorwurf erhob ein Ratsabgeordneter der Stadt am Asowschen Meer in einer Telegram-Nachricht. Er veröffentlichte dazu ein Video mit Aufnahmen, auf denen ein Feuerregen auf das Stahlwerk niedergeht. Die prorussischen Separatisten in der Region Donezk veröffentlichten das Video ebenfalls und sprachen von "brandauslösenden Geschossen". In dem Stahlwerk sollen sich noch rund 1.000 ukrainische Soldaten aufhalten, darunter viele Verwundete. Der Einsatz von Phosphorbomben ist laut der Genfer Konvention verboten. In der Stadt Saporischschja traf ein Konvoi mit weiteren Flüchtlingen aus Mariupol ein.

Berichte über Kämpfe kamen auch aus anderen Regionen der Ukraine. In Lwiw im Westen des Landes gab es nach Angaben des örtlichen Gouverneurs einen Raketenangriff auf ein Militärgelände. Gefechte gab es um die Städte Sewerdonezk und Popasna im Osten des Landes. Die russische Armee meldete unter anderem die Zerstörung ukrainischer Kommandopunkte und Munitionslager in der Ost-Ukraine mit Hochpräzisionsraketen.

