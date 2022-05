Ukraine-Krieg

Berichte über russischen Einsatz von Phosphorbomben in Mariupol

Russland hat das Asow-Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol nach ukrainischen Angaben mit Phosphorbomben beschossen. Das chemische Gemisch entzünden sich durch Kontakt mit Sauerstoff und richten verheerende Schäden an. Ein Überblick, was sie so gefährlich macht.

16.05.2022