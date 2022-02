Mitarbeiter des Zivilschutzes besetzen einen Kontrollpunkt in Kiew. (Emilio Morenatti/AP/dpa)

Dies gelte auch für den Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew. US-Außenminister Blinken kündigte an, Washington werde der Ukraine bis zu 350 Millionen US-Dollar zur sofortigen Unterstützung der Verteidigung bereitstellen.

Nach ukrainischer Darstellung sind bei den Kämpfen bislang rund 3.500 russische Soldaten getötet oder verletzt worden. Diese Zahl nannte ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er fügte hinzu, die russische Armee habe binnen eines Tages keine wesentlichen Fortschritte errungen. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Moskau: Russische Streitkräfte dehnen Vorstoß in alle Richtungen aus

Russland hat derweil eine Ausweitung der Offensive angeordnet. Den Streitkräften sei befohlen worden, ihren Vorstoß in alle Richtungen auszudehnen, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Begründet wird der Befehl mit der Behauptung, dass Kiew Friedensgespräche ablehne. Die Ukraine weist diese Darstellung zurück. Präsident Selenskyj telefonierte heute unter anderem mit UNO-Generalsekretär Guterres und mit Papst Franziskus.

Ausgangssperre bis Montag früh 8 Uhr

Kiews Bürgermeister Klitschko kündigte eine Verschärfung der Ausgangssperren in der Hauptstadt an. Sie gilt nun ununterbrochen bis Montag früh 8 Uhr. Klitschko erklärte, alle Zivilisten, die sich während der Ausgangssperre auf den Straßen aufhielten, würden als Mitglieder von Sabotage- oder Aufklärungstruppen Russlands betrachtet. Der Bürgermeister kündigte zugleich an, dass der U-Bahn-Verkehr in der Hauptstadt eingestellt wird. Die U-Bahn-Stationen sollen nun als Schutzräume für die Bürger dienen.

Selenskyj rief die Ukrainer zum Widerstand auf. Wie das Innenministerium mitteilte, wurden 25.000 automatische Waffen sowie Munition an die Einwohner Kiews ausgegeben.

