EU-Korruptionsskandal

Die Tageszeitungen "Le Soir" und "La Repubblica" berichten unter Berufung auf Ermittlungsdokumente, die 44 Jahre alte Griechin habe unter anderem zugegeben, ihren Vater vor ihrer Festnahme angewiesen zu haben, große Mengen Bargeld zu verstecken. Kaili sitzt derzeit in Belgien in Untersuchungshaft - ebenso wie ihr Lebensgefährte und der ehemalige italienische Europaabgeordnete Panzeri. Ihr Vater war am 9. Dezember von Ermittlern bei dem Versuch festgenommen worden, einen Koffer voller Bargeld in einem Brüsseler Hotel zu verstecken, nachdem Kaili ihn wegen eines Großeinsatzes der belgischen Ermittler gewarnt hatte.

Ein Gericht in Italien genehmigte unterdessen die Auslieferung von Panzeris Ehefrau nach Belgien. Ihr wird unter anderem die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt.

