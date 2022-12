EU-Korruptionsskandal

Unter Korrupitionsverdacht: Eva Kaili, ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments (picture alliance / IPA / EUC / ROPI)

Die Tageszeitungen "Le Soir" und "La Repubblica" berichten unter Berufung auf Ermittlungsdokumente, die 44 Jahre alte Griechin habe unter anderem zugegeben, ihren Vater vor ihrer Festnahme angewiesen zu haben, große Mengen Bargeld zu verstecken. In Kailis Wohnung waren Taschen voller Geldscheine gefunden worden. Sie befindet sich derzeit in Belgien in Untersuchungshaft - ebenso wie ihr italienischer Lebensgefährte und der ehemalige italienische Europaabgeordnete Panzeri.

Ein Gericht in Italien genehmigte heute die Auslieferung von Panzeris Ehefrau nach Belgien. Ihr wird unter anderem die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zur Last gelegt.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.