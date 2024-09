Gaza-Krieg

Situation nach einem Angriff bei Chan Junis (Archivbild) (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Habboub Ramez / ABACA)

In einer Mitteilung heißt es, man habe dort führende Hamas-Vertreter attackiert, die in einem Kommando- und Kontrollzentrum innerhalb der humanitären Zone operiert hätten. Dabei habe es sich um Terroristen gehandelt, die Angriffe gegen die Armee und den Staat Israel durchgeführt hätten. In der Darstellung von Medien und Behörden, die unter der Kontrolle der militant-islamistischen Hamas stehen, war von rund 40 Todesopfern in einem Zeltlager mit Binnenflüchtlingen die Rede. Anwohner und Sanitäter berichteten von mindestens vier Raketen, die das Areal im Al-Mawasi-Gebiet getroffen hätten. Demnach gerieten zahlreiche Zelte in Brand.

Das israelische Militär betonte, man habe zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um das Risiko für Zivilisten zu verringern.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.