Gaza-Krieg

Berichte über Todesopfer nach Luftangriff in humanitärer Zone in Chan Junis - Israel nennt Hamas-Terroristen als Ziel

Die israelische Armee hat ein Ziel in Chan Junis im südlichen Gazastreifen aus der Luft angegriffen. In einer Mitteilung heißt es, man habe dort führende Hamas-Vertreter attackiert, die in einem Kommando- und Kontrollzentrum innerhalb der humanitären Zone operiert hätten.