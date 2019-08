Der Tod des US-Milliardärs Epstein, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde, wirft weiterhin Fragen auf.

Epstein war in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden. Er hatte sich offenbar erhängt. Die Nachrichtenagentur AP berichtet nun, die Gefängniswärter hätten in extremen Überstundenschichten gearbeitet, um Personalengpässe auszugleichen. AP beruft sich auf eine Person, die mit den Abläufen in der Haftanstalt vertraut ist. Zuvor hatte die "New York Times" berichtet, dass trotz einer Suizidgefahr Aufsichtsregeln missachtet wurden. So hätte Epsteins Zelle alle 30 Minuten überprüft werden sollen, was nicht geschehen sei. Zudem hätte Epstein eigentlich einen Mitgefangenen in der Zelle haben sollen.



Epstein wurden von der Staatsanwaltschaft unter anderem Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vorgeworfen. Er hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.