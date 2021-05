Berichterstattung aus Gaza "Schwieriger wird es auf jeden Fall"

Im Konflikt zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas geraten auch Journalisten zunehmend in die Schusslinie. In Gaza-Stadt wurde ein Hochhaus zerstört, in dem internationale Medien ihre Büros hatten. Damit könnte es noch schwieriger werden, an unabhängige und verlässliche Informationen zu kommen.

Text: Sören Brinkmann / Benjamin Hammer im Gespräch mit Christoph Sterz

