Wenn deutsche Medien über Gewaltverbrechen berichten, dann nennen sie einer Studie zufolge häufiger die Nationalität von Verdächtigen.

Zu diesem Schluss kam die Hochschule Macromedia, die die Untersuchung im Auftrag des Mediendienstes Integration erstellte. Der Journalismus-Professor und Studienautor Thomas Hestermann erklärte, in jedem dritten Fernsehbeitrag über Gewaltverbrechen sei 2019 die Herkunft des mutmaßlichen Täters genannt worden. 2017 sei das nur in jedem sechsten Beitrag der Fall gewesen. Den gleichen Effekt habe er auch bei überregionalen Zeitungen festgestellt.

"Die Kölner Silvesternacht hat alles verändert"

Hintergrund sei nach seiner eigenen Forschung die Silvesternacht 2015/16 in Köln, sagte Hestermann. Seit den damaligen Ereignissen seien Medien verstärkt dem Vorwurf ausgesetzt, sie verharmlosten oder verschwiegen Straftaten von Eingewanderten und Geflüchteten. Viele Medien seien deshalb dazu übergegangen, die Herkunft von Verdächtigen zu erwähnen. 2014, also vor der Kölner Silvesternacht, habe die Nationalität mutmaßlicher Täter in der Berichterstattung kaum eine Rolle gespielt.

Gewalttätige Ausländer als "zentrale Angstfigur"

Hestermann warnte vor einem Zerrbild. Genannt werde die Herkunft meist dann, wenn Ausländer an den Taten beteiligt seien, nicht aber, wenn es sich um deutsche Täter handele. Ausländische Tatverdächtige würden in Fernsehberichten fast 20 Mal so häufig erwähnt, wie es ihrem Anteil der Täter in der Polizeistatistik entspreche. In Zeitungsberichten seien sie sogar 32-fach präsent. In der Berichterstattung über Gewaltkriminalität hätten Medien inzwischen zwar den Anspruch, genauer und umfassender hinzusehen, stattdessen sei aber ein einseitiger Fokus auf ausländische Tatverdächtige feststellbar.



In Fernsehformaten und Zeitungsartikeln über Eingewanderte und Geflüchtete stellten von Ausländern begangene Verbrechen ein dominantes Thema dar, sagte Hestermann. In jedem vierten Beitrag sei es 2019 um mutmaßliche Gewalttäter gegangen. Der gewalttätige Ausländer sei eine zentrale Angstfigur im deutschen Journalismus.

Änderung im Pressekodex "krasse Fehlentscheidung"

Auch der Deutsche Presserat hatte 2017 auf die Diskussion reagiert und die Richtlinien zur Herkunftsnennung geändert. Demnach kann die Herkunft erwähnt werden, wenn ein "begründetes öffentliches Interesse" daran bestehe. Zuvor hieß es darin, dass die Herkunft nur dann genannt werden solle, wenn ein Zusammenhang zur Tat bestehe - etwa wenn die Tat nur durch die Nennung der Nationalität erklärbar werde. Hestermann bezeichnete die Änderung als krasse Fehlentscheidung. Viele Journalisten hielten sich allerdings nach wie vor an die alte Richtlinie.