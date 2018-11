Zahlreiche Menschen haben sich in Berlin am Jahrestag der Pogromnacht einer rechten Demonstration entgegengestellt.

Nach Angaben der Polizei nahmen an der Gegen-Veranstaltung mehrere Tausend Menschen teil. Zu dem rechten so genannten "Trauermarsch" in Berlin-Mitte kamen etwa 100. In den Reden der Gegendemonstranten wurde an den Holocaust erinnert. Auf Transparenten und Schildern stand zu lesen "Vielfalt statt Hetze" und "Nie wieder Antisemitismus oder Fremdenhass". - Die rechte Demonstration war zunächst von den Behörden verboten, später aber gerichtlich erlaubt worden.