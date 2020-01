In Berlin haben tausende Menschen für eine umweltfreundlichere Landwirtschaft protestiert.

Die Veranstalter sprachen von 27.000 Teilnehmern, darunter auch viele Landwirte. Sie waren in einer Sternfahrt mit Traktoren in die Innenstadt gefahren. Zu der Kundgebung aufgerufen hatte das Bündnis "Wir haben es satt!" aus Bauern-, Naturschutz- und Verbraucherorganisationen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten von der Bundesregierung eine Wende in der Agrarpolitik sowie den Schutz bäuerlicher Betriebe und einen gerechten Welthandel. - Die Großdemonstration fand zum zehnten Mal anlässlich der "Grünen Woche" statt.