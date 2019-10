Für eine Kundgebung von fünf Anhängern der islamfeindlichen Gruppierung "Pegida" waren in Berlin 280 Polizisten im Einsatz.

Die Beamten beschützten die Teilnehmer, die sich in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain versammelt hatten. 200 Gegendemonstranten seien hinzugekommen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Kundgebung war den Angaben zufolge von "Pegida" aus München angemeldet worden. Die Veranstaltung sollte noch bis Mitternacht dauern, heißt es.



Bereits am Vortag hatten fünf Mitglieder von Pegida München im Görlitzer Park in Kreuzberg eine Veranstaltung abgehalten - ebenfalls begleitet von einem größerem Polizeiaufgebot und Dutzenden Gegendemonstranten.



In der Umgebung der Rigaer Straße 94 und der benachbarten Adresse Liebigstraße 34 gibt es öfter Auseinandersetzungen zwischen Linksautonomen und der Polizei. Vermummte Täter greifen dort immer wieder Polizisten an, werfen mit Steinen und Farbbeuteln und beschädigen Autos.