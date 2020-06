In Berlin hat es in der vergangenen Nacht bei Ausschreitungen nach einer Anti-Rassismus-Demonstration 93 Festnahmen gegeben.

Das teilte die Berliner Polizei in der Hauptstadt mit. 28 Polizistinnen und Polizisten seien leicht verletzt worden. Den Angaben zufolge kam es nach einer friedlich verlaufenen Kundgebung in der Nähe des Alexanderplatzes zu den Ausschreitungen. Die Polizei sei aus einer größeren Gruppe heraus mit Steinen und Flaschen beworfen worden. Bei der Kundgebung hatten zuvor rund 15.000 Teilnehmer friedlich gegen Rassismus protestiert. Auch in vielen anderen deutschen Städten hatte es gestern Demonstrationen gegeben.