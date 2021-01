Das Berliner Abgeordnetenhaus hat das bundesweit erste Fußgängergesetz beschlossen.

Verkehrssenatorin Günther sprach von einem großen Schritt für ein lebenswerteres Berlin. Vorgesehen sind beispielsweise längere Grünphasen für Fußgänger, abgeflachte Bordsteine und mehr Sitzgelegenheiten in der Stadt. Insbesondere Schulwege sollen besser gesichert werden. In der Beschlussvorlage hieß es, jeder Mensch solle in ganz Berlin auf direkten und zusammenhängenden Fußwegen seine Ziele erreichen können.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.