In Berlin gibt es Pläne für eine Parlamentsreform.

Medienberichten zufolge soll sich das Abgeordnetenhaus von einem Teilzeit- in Richtung eines Vollzeitparlaments entwickeln. Landesparlamentarier sollen demnach mehr Geld und Zeit für ihre Arbeit erhalten. Zur Begründung werde angeführt, viele Abgeordnete seien wegen der Fülle ihrer Aufgaben bereits heute in Vollzeit aktiv. In der Vergangenheit hatte es mehrere erfolglose Anläufe für die Reform gegeben. Nun seien sich SPD, CDU, Linke, Grüne und FDP einig geworden, heißt es. Laut Recherchen der Deutschen Presse-Agentur sollen die Diäten von heute gut 3.800 Euro auf rund 6.200 Euro im Monat steigen.



Teilzeitparlamente haben neben Berlin noch die anderen beiden Stadtstaaten Bremen und Hamburg.