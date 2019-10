Im Berliner Mordprozess gegen Mitglieder der "Hells Angels" sind acht Männer zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt worden.

In einem der bundesweit größten Prozesse gegen solche Banden sprach das Landgericht sieben Männer wegen gemeinschaftlichen Mordes schuldig. Ein weiterer Mann, der als Anführer der Gruppierung gilt, wurde wegen Anstiftung zum Mord verurteilt. Der Prozess dauerte knapp fünf Jahre. Mehr als 370 Zeugen und Sachverständige wurden gehört.



Hintergrund ist der Mord an einem Mann in einem Berliner Wettbüro Anfang 2014. Der Anschlag fand vor laufenden Überwachungskameras statt und soll eine Rache für eine Schlägerei mit einem verletzten "Hells Angels"-Mitglied gewesen sein.



Der Prozess hatte sich auch wegen Fehlern der Polizei hingezogen. Einem rechtlichen Hinweis des Landgerichts zufolge soll die Polizei Kenntnis von den Mordplänen gehabt, aber keine ausreichenden Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen gegen drei Beamte wegen Totschlags durch Unterlassen ein. Die Ermittlungen dauerten an, sagte eine Sprecherin.