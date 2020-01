Die AfD hat den Berliner Politiker Nerstheimer aus der Partei ausgeschlossen.

Eine entsprechende Entscheidung habe das Bundesschiedsgericht der Partei getroffen, sagte der AfD-Landesvorsitzende Pazderski der Deutschen Presse-Agentur.



Nerstheimer ist fraktionsloses Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus. Er hatte 2016 in Lichtenberg ein Direktmandat für die AfD gewonnen, anschließend aber auf eine Mitgliedschaft in der Fraktion verzichtet. Vor zwei Jahren war Nerstheimer wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 7000 Euro verurteilt worden. Zudem wird ihm vorgeworfen, früher Mitglied in einer Organisation gewesen zu sein, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird.