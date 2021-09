In Berlin demonstrieren tausende Menschen für eine solidarische Gesellschaft.

Die Polizei sprach kurz nach Beginn der Kundgebung des "Unteilbar"-Bündnisses von einer niedrigen vierstelligen Zahl an Teilnehmern. Es gebe weiter starken Zulauf. Angemeldet sind bis zu 30.000 Teilnehmer. Sie wollen auf Themen aufmerksam machen, die ihrer Auffassung nach den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunft der Menschen gefährden, wie den Klimawandel, Rassismus und soziale Ungerechtigkeit.



Nach Angaben der Verantwortlichen beteiligen sich an dem Bündnis "Unteilbar" mehr als 300 Organisationen, darunter der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Berliner Mieterverein, Amnesty International und Fridays for Future.

