Begleitet von Gegendemonstrationen haben sich in Berlin Hunderte Menschen zum sogenannten Al-Kuds-Marsch versammelt. Mehrere Teilnehmer hielten Palästinenser-Fahnen, Flaggen Deutschlands und des Irans hoch, einige riefen "Kindermörder Israel".

Auf mehreren Gegenveranstaltungen wurde zur Solidarität mit Israel und zum Engagement gegen Antisemitismus aufgerufen. Einige Menschen brachten Israel-Flaggen mit, andere trugen als Zeichen der Verbundenheit mit Juden eine Kippa. Die Polizei ist mit 500 Beamten im Einsatz.

Mehr Engagement gegen Antisemitismus gefordert

Bundesfamilienministerin Giffey forderte mehr Engagement der Gesellschaft gegen Antisemitismus. Anlässlich der Al-Kuds-Demonstration in Berlin sagte die SPD-Politikerin dem "Tagesspiegel", für Ausgrenzung und Hetze gegen Juden dürfe es keinen Platz geben. Die frühere Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Berlin, Süsskind, hatte das solidarische Tragen der Kippa am heutigen Tag wörtlich als unsinnig bezeichnet. Solidarität sehe für sie anders aus, sagte sie im Deutschlandfunk.



Türkische Gemeinde ruft zum Widerstand auf



Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat zu mehr Widerstand gegen Antisemitismus aufgerufen. Der Bundesvorsitzende Sofuoğlu sagte im Deutschlandfunk, er würde sich wünschen, dass Menschen türkischer Herkunft ihre Stimme stärker erheben. Mit Blick auf den Al-Kuds-Marsch sagte er, diese Demonstrationen seien zu einem Sammelbecken für islamische Fundamentalisten geworden



Der Iran ruft alljährlich zum sogenannten Al-Kuds-Tag auf. Ein Anlass ist die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel im Jahr 1967. Al-Kuds ist der arabische Name für Jerusalem.