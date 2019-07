Suchtforscher haben der Bundesregierung vorgeworfen, sich bei ihrer Anti-Drogenpolitik zu wenig an der Wissenschaft zu orientieren.

Der Direktor des Instituts für Suchtforschung, Stöver, sagte bei der Vorstellung des "Alternativen Drogen- und Suchtberichts" in Berlin, die bisherige Drogenbeauftragte Mortler habe viel zu oft auf kompetente Beratung verzichtet und Forschungserkennisse kaum beachtet. So werde Alkohol- und Nikotinsucht in Deutschland relativ lasch behandelt, während bereits der geringe Konsum illegaler Substanzen wie Cannabis einer Strafverfolgung unterliege. Für Cannabis sei eine Entkriminalisierung nötig.



Gelobt wird in dem Bericht ein geplantes Projekt in Berlin zum sogenannten "Drug-Checking". Dort sollen Partygänger Drogen vor dem Konsum anonym auf Reinheit und Dosierung testen lassen können. Eine solche Initiative müsse es auch auf Bundesebene geben, fordern die Forscher.

Drogenbeauftragte soll parteipolitisch unabhängig sein

In dem Bericht wird auch ein Mangel an Drogenkonsumräumen kritisiert. Diese seien zudem kaum vernetzt. So werde ein Datenaustausch über Substanzen, Konsumformen und Konsumenten erschwert und damit auch die Prävention. Die Suchtforscher fordern darüber hinaus, dass der oder die Drogenbeauftragte der Bundesregierung künftig parteipolitisch unabhängig sein müsse.



Der "Alternative Drogen- und Suchtbericht" wird seit 2014 jährlich vom Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und der deutschen Aidshilfe herausgegeben. Er soll einen Alternativentwurf zum Jahresbericht der Drogenbeauftragten des Bundes darstellen.