Das American Jewish Committee Berlin kritisiert den geplanten Auftritt zweier palästinensischer Rapper, die in ihren Texten das Existenzrecht Israels bestreiten.

Die Sänger wollen im Rahmen einer pro-palästinensischen Kundgebung am späten Nachmittag vor dem Brandenburger Tor auftreten. Das American Jewish Committee erklärte, man sei entsetzt, dass im Herzen von Berlin Künstlern eine Bühne geboten werde, die Terror gegen Bürgerinnen und Bürger Israels als Heldentat glorifizierten. Es sei nicht hinnehmbar, dass an diesem historischen Ort zum Mord an Juden aufgerufen werde und antisemitische Stereotype verbreitet würden.



Laut Polizei gibt es keine besonderen Auflagen für die Kundgebung. Die Veranstalter rechnen mit 400 Teilnehmern.