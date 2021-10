Beim Protest gegen die Räumung des linksautonomen Berliner Wagencamps "Köpi" hat es Angriffe auf die Polizei gegeben.

Eine Sprecherin bezeichnete die Stimmung als sehr aggressiv. Die Polizei selbst berichtete von Angriffen mit Stangen. Der RBB meldete zudem, Polizisten seien mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen worden. Es seien zudem Fahrzeuge beschädigt worden.



Die Polizei war am Mittag mit gepanzerten Räumfahrzeugen an dem Wagenplatz im Einsatz. Sie führte die Bewohner, die sich verbarrikadiert hatten, schließlich vom Gelände. Das Camp an der Köpenicker Straße galt als eines der letzten Symbolprojekte der linksautonomen Szene in Berlin. Die Räumung hatte der Grundstückseigentümer vor Gericht erstritten.

