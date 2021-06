Die Staatsanwaltschaft Berlin hat in Zusammenhang mit dem Dieselskandal bei Volkswagen Anklage gegen den früheren Konzernchef Winterkorn erhoben.

Ihm werde eine uneidliche Falschaussage vor dem Abgas-Untersuchungsausschuss des Bundestages im Januar 2017 zur Last gelegt, heißt es in einer Mitteilung. In seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender von VW soll er demnach bewusst falsche Angaben zur Frage gemacht haben, wann er von den Manipulationen der Abgaswerte erfahren hat. Winterkorn hatte damals bestritten, vor Bekanntwerden des Dieselskandals im September 2015 etwas von den illegalen Abschalteinrichtungen gewusst zu haben. Laut Anklage war er dagegen schon Monate vorher darüber informiert worden.

