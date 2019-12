Schulen sollten sich mehr mit jüdischem Leben befassen.

Dazu hat Berlins Antisemitismusbeauftragter Korgel aufgerufen. Zudem müssten sich Lehrkräfte stärker gegen Judenfeindschaft positionieren, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Korgel warb in diesem Zusammenhang für die aktuelle Kampagne "Du Jude! #sowhat?" der Amadeu Antonio Stiftung. Sie sei beispielhaft.



In Berlin hatte es diese Woche wieder einen antisemitischen Angriff gegeben. Betroffen ist ein 14-jähriger Oberschüler in Marienfelde. Laut Polizei sollen drei Mitschüler den Jungen während des Sportunterrichts gefesselt, gewürgt und beleidigt haben.