US-Außenminister Blinken wird heute zu einem Antrittsbesuch in Berlin erwartet.

Zunächst wird Blinken mit Bundesaußenminister Maas über bilaterale, regionale und internationale Fragen beraten. Am Nachmittag trifft er auf Bundeskanzlerin Merkel, um über das transatlantische Verhältnis zu sprechen. Ein Streitthema zwischen Deutschland und den USA ist der Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2.



Außerdem nimmt Blinken in Berlin an einer von der Bundesregierung initiierten Konferenz zum Libyen-Konflikt teil, bei der auch Russland, Ägypten, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate vertreten sein werden.

