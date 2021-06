In Berlin ist der Außenminister der USA, Blinken, zu seinem Antrittsbesuch eingetroffen.

Es ist der Beginn einer einwöchigen Europareise mit weiteren Stationen in Frankreich und Italien. Heute Vormittag wird Blinken zunächst mit seinem deutschen Kollegen Maas beraten. Am Nachmittag trifft er Bundeskanzlerin Merkel, um über das transatlantische Verhältnis zu sprechen. Ein Konfliktthema zwischen Deutschland und den USA ist der Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2. Außerdem wird er an der internationalen Libyen-Konferenz teilnehmen.



Ebenfalls heute reist Bundeswirtschaftsminister Altmaier nach Washington. Geplant sind dort Gespräche unter anderen mit dem US-Klima-Sonderbeauftragten Kerry und der Handelsbeauftragten Tai.

