Die Entscheidung einer Berliner Waldorfschule, das Kind eines AfD-Abgeordneten nicht aufzunehmen, stößt auf Unverständnis.

Berlins Schulsenatorin Scheeres nannte das Vorgehen "äußerst kritisch". Die SPD-Politiker teilte der Berliner Zeitung mit, nach dem, was man derzeit über den Vorgang wisse, sei die Privatschulaufsicht eingeschaltet worden. Auch der bildungspolitische Sprecher der Waldorfschulen in Berlin-Brandenburg, Hardorp, kritisierte die Entscheidung. Menschen aller politischen Einstellungen sollten ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken können, sagte er. Das sei so in der Stuttgarter Erklärung gegen Diskriminierung 2007 festgehalten. Alle Menschen würden als frei und gleich an Würde und Rechten angesehen, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, nationaler oder sozialer Herkunft, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung.



Die Berliner Waldorfschule hatte sich nach eigenen Angaben mit Eltern, Betroffenen und Lehrern mehrfach beraten, bevor sie die Ablehnung ausgesprochen hatte. Hintergrund sollen Befürchtungen eines fortwährenden Konfliktpotenzials an der Schule gewesen sein.