Das Internationale Auschwitz-Komitee hat den Pianisten Igor Levit für sein Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und rechtsextremen Hass geehrt.

Levit verteidige mit Mut, Kreativität und Lebensfreude die Werte der Demokratie, begründete das Komitee die Entscheidung. Der deutsch-russische Pianist nahm die Auszeichnung in Berlin entgegen. In seiner Dankesrede kritisierte er die politische und mediale Lage in Deutschland. Die Tatsache, dass demokratisch gewählte Politiker wegen der Bedrohung durch Faschisten zum Rücktritt gezwungen würden und dies nicht täglich ein Thema auf der Titelseite der meisten Zeitungen sei, löse in ihm eine unbeschreibliche Wut aus, sagte Levit.