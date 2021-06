Bundesaußenminister Maas und sein US-Kollege Blinken besuchen am Vormittag gemeinsam das Holocaust-Mahnmal in Berlin.

Dort wollen die beiden Politiker einen Kranz niederlegen. Für den Nachmittag ist dann eine Diskussion mit Jugendlichen aus beiden Ländern über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen vorgesehen.



Blinken war gestern in der Hauptstadt von Maas und Bundeskanzlerin Merkel zu seinem ersten Deutschland-Besuch als Außenminister empfangen worden. Er und Maas erklärten anschließend, der Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 solle möglichst bald beigelegt werden.



Nächste Station der Europa-Reise Blinkens ist Frankreich. Er will in Paris mit Präsident Macron zusammenkommen. Der US-Außenminister reist zudem nach Italien.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.