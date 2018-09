Das Auswärtige Amt hat eine rückhaltlose Aufklärung des Anschlags auf eine Militärparade im Iran verlangt.

Die Verantwortlichen dieser Tat müssten gefunden werden, erklärte ein Sprecher in Berlin. An Spekulationen über die möglichen Urheber wolle er sich nicht beteiligen. Die iranischen Revolutionsgarden hatten den Vereinigten Staaten mit Vergeltung gedroht, nachdem die Regierung in Teheran die USA für den Anschlag indirekt mit verantwortlich gemacht hatte. Zu der Attacke hatte sich auch die Terrormiliz IS bekannt. Die iranische Staatsführung sieht dagegen eine Separatistenbewegung als Urheberin, die von Saudi-Arabien und auch von den USA unterstützt wird. Bei dem Anschlag in Ahwas wurden mehr als 20 Menschen getötet. Zudem gab es viele Verletzte.