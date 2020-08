Nach einem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag auf der Berliner Stadtautobahn kommt der Tatverdächtige vorläufig in die Psychiatrie.

Das habe ein Haftrichter antragsgemäß entschieden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zuvor hatte die Behörde erklärt, bei der Unfallfahrt eines Mannes auf der A100 mit mehreren Verletzten handele es sich um einen islamistischen Anschlag. Bereits zuvor hieß es, es gebe es Hinweise auf psychische Probleme des 30-jährigen Irakers. Die Berliner Generalstaatsanwältin Koppers erklärte am Abend, der Mann habe zwischen 2018 und 2019 in einer Flüchtlingsunterkunft Kontakt zu einem islamistischen Gefährder gehabt. Er sei zudem schon in der Vergangenheit durch Körperverletzungen erfasst worden. Nach einem Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten sei er wegen partieller Schuldunfähigkeit freigesprochen und zeitweise in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden.



Der Mann hatte gestern Abend mehrere Unfälle offenbar vorsätzlich herbeigeführt. Anschließend stieg er mit einem Messer bewaffnet aus und bedrohte umstehende Menschen mit dem Tod. Bei den Unfällen wurden drei Personen schwer und drei weitere leicht verletzt.