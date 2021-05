In Berlin ist der Grundstein für ein Gotteshaus für Christen, Muslime und Juden gelegt worden.

Das sogenannte "House of One" soll nach der Fertigstellung sowohl als Kirche wie auch als Moschee und Synagoge sowie als gemeinsamer Raum der Begegnung genutzt werden können. Bundestagspräsident Schäuble sagte, es entstehe ein Ort der Toleranz und Offenheit, an dem sich Spiritualität und Vernunft begegneten. Für das Projekt sind etwa vier Jahre Bauzeit geplant. Die Kosten von rund 47 Millionen Euro werden vom Bund, dem Land Berlin und über Spenden getragen.

