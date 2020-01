Der Bund hat eine Beratungsstelle für Opfer des nationalsozialistischen Kulturraubs und deren Nachfahren eingerichtet.

Dies teilte Kulturstaatsministerin Grütters in Berlin mit. Die Kontaktstelle in der Hauptstadt solle den häufig im Ausland lebenden Betroffenen Hilfe bei der Suche und der mögliche Rückgabe von Kulturgütern helfen, erklärte die CDU-Politikerin. Menschen, denen Leid von deutscher Hand widerfahren sei, dürften bei der Suche nach Hilfe nicht auf bürokratische Hürden stoßen.



Die Kontaktstelle der Kommission für die Rückgabe von NS-Raubgut wird von der Kunsthistorikerin Meyer-Abich geleitet. Sie vermittelt unter anderem Fachleute in Museen und Bibliotheken.