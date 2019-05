Die USA sind nach den Worten von Bundeskanzlerin Merkel der wichtigste Partner für Deutschland außerhalb Europas.

Bei einem Treffen mit US-Außenminister Pompeo in Berlin hob sie aber auch einige Themen hervor, die in Berlin und Washington unterschiedlich betrachtet werden - darunter das Atomabkommen mit dem Iran.



Auch Pompeo erklärte, Deutschland sei für die Vereinigten Staaten ein wichtiger Verbündeter. Bei einem Gespräch mit Bundesaußenminister Maas warb er für einen harten Kurs gegenüber dem Iran. Maas betonte, Deutschland und die USA hätten die gleichen Ziele - sie wollten verhindern, dass die Regierung in Teheran in den Besitz von Atomwaffen komme. Man gehe aber unterschiedliche Wege.



Der Besuch Pompeos war eigentlich für Anfang Mai geplant gewesen, wurde wegen der Iran-Krise jedoch kurzfristig verschoben.