Der Chef des neuen Berliner Flughafens BER, Daldrup, will heute einen

Dies soll auf einer Sitzung des Aufsichtsrats am Nachmittag geschehen.

Bislang ist nur bekannt, dass der Flughafen im Oktober 2020 in Betrieb gehen soll.

Eigentlich sollte der BER bereits im Oktober 2011 eröffnet werden. Wegen schwerer Baumängel und technischer Probleme wurde der Termin jedoch sechs Mal verschoben. Auch jetzt müssen noch immer zahlreiche Mängel an Kabelverbindungen behoben und Brandschutzsystemen nachgeprüft werden.