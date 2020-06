Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie wird heute in Berlin der Bildungsbericht vorgestellt.

Der von Bund und Ländern geförderte Report erscheint alle zwei Jahre. Er zeigt anhand statistischer Daten Entwicklungen und Trends aus allen Bereichen des Bildungssystems auf. Diese werden dann in einen Zusammenhang zur wirtschaftlichen, sozialen und demografischen Lage des Landes gesetzt. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der Untersuchung auf Bildung in der digitalisierten Welt. Die Corona-Krise hatte hier einige Defizite an Schulen und Hochschulen offengelegt.



Präsentiert werden die Ergebnisse von Bundesbildungsministerin Karliczek, der Präsidentin der Kultusministerkonferenz Hubig sowie vom geschäftsführenden Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Maaz.