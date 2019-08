Der evangelische Berliner Bischof Dröge hat vor einer Umdeutung der deutschen Geschichte durch Rechtspopulisten gewarnt.

Wer nicht verantwortlich mit der Vergangenheit umgehe, könne auch nicht verantwortungsvoll die Zukunft gestalten, sagte Dröge auf einer Kundgebung des Bündnisses für ein weltoffenes und tolerantes Berlin. Er kritisierte unter anderem wiederholte Störungen durch Besuchergruppen in Gedenkstätten für NS-Opfer, eingeladen von AfD-Funktionären. Zudem finde eine Instrumentalisierung der friedlichen Revolution in der DDR statt, indem Rechtspopulisten sich heute mit den Bürgerrechtlern von damals verglichen, betonte Dröge.



Anlass der Demonstration in Berlin, an der sich hunderte Menschen beteiligten, war der Todestag des ehemaligen Hitler-Stellvertreters Heß. Das Datum wird traditionell von Neonazis genutzt, um Kundgebungen abzuhalten.