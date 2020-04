In Berlin ist nach Angaben der AfD erneut ein Brandanschlag auf das Auto eines führenden Politikers verübt worden.

Wie die Partei mitteilte, wurde in der vergangenen Nacht der Wagen des Parlamentarischen Geschäftsführers der Abgeordnetenhaus-Fraktion, Hansel, angezündet. Zwei weitere Autos wurden demnach bei dem Feuer beschädigt. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt wegen eines politischen Tatmotivs.



Vor gut zwei Wochen war bereits ein Brandanschlag auf das Auto des kommissarischen Berliner AfD-Vorsitzenden Fest verübt worden. Zudem zündeten unbekannte Täter den Wagen des AfD-Vorsitzenden Chrupalla in Sachsen an.



Der Berliner AfD-Fraktionsvorsitzende Pazderski nannte den jüngsten Fall eine abstoßende Tat in einer nicht enden wollenden Serie. Er frage sich, wo die empörten Aufschreie aus den Altparteien blieben und wo die umfassenden Berichte der Medien über den linken Terror.