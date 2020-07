Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat seine Gleichstellungsbeauftragte in zwei Fällen nicht ausreichend beteiligt und damit ihre Rechte verletzt.

Das entschied das Verwaltungsgericht Berlin. Die Frau habe bereits 2017 und 2018 Klage wegen der beiden Vorkommnisse eingereicht, heißt es. Die Urteile seien am 27. April dieses Jahres gefallen. Das Verwaltungsgericht gab die Entscheidungen heute bekannt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Eine Berufung ist möglich.



Das Ministerium hätte die Frau 2016 zur jährlichen Leitungsklausur einladen müssen, heißt es zur Begründung. Die dort besprochenen Themen könnten auch Entscheidungen zu personellen, organisatorischen oder sozialen Angelegenheiten wesentlich beeinflussen. Die Gleichstellungsbeauftragte müsse bei diesen so früh wie möglich beteiligt werden. Lediglich bei einzelnen, politischen Tagesordnungspunkten hätte man sie ausschließen können.



Die Klägerin war zudem als Bewerberin für die Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes abgelehnt worden. Dem Gericht zufolge hätte die Gleichstellungsbeauftragte zuvor an dieser Entscheidung beteiligt werden müssen - obwohl es sich um die gleiche Frau handelt. Da sie qua Amt beteiligt werden müsse, aber nicht mitentscheiden dürfe, führte das Gericht aus, wäre sie nicht "Richter in eigener Sache" gewesen. Das Ministerium durfte dem Urteil zufolge nicht ersatzweise ihre Stellvertreterin beteiligen.