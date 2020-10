Die Bundesregierung hat in diesem Jahr deutlich weniger Exporte von Waffen und militärischer Ausrüstung genehmigt als im vergangenen Jahr.

In den ersten neun Monaten stimmte sie der Ausführung von Rüstungsexporten im Wert von 4,1 Milliarden Euro zu, wie das Bundeswirtschaftsministerium auf eine Anfrage aus der Linksfraktion im Bundestag mitteilte. Das ist rund ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2019 hatte das Volumen der Ausfuhrgenehmigungen mit acht Milliarden Euro einen Höchstwert erreicht.



Hauptempfängerland von deutschen Kriegswaffen ist Ägypten. Das nordafrikanische Land wird von Thyssenkrupp Marine Systems mit U-Booten beliefert.



Die Linken-Abgeordnete Dagdelen sagte, mit Rüstungsexporten nach Ägypten gieße die Bundesregierung Öl in die kriegerischen Konflikte im Jemen und in Libyen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.