Das Bundeskabinett befasst sich heute mit dem Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan.

Dazu soll ein neues Mandat beschlossen werden, über das voraussichtlich in der kommenden Woche der Bundestag abstimmt. Für gewöhnlich muss das Parlament Auslandseinsätze im Voraus billigen - bei "Gefahr im Verzug" ist aber, wie in diesem Fall, eine nachträgliche Abstimmung möglich.



Das Kabinett will zudem darüber beraten, wie Deutschland die Anrainerstaaten Afghanistans und das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR im Falle einer Flüchtingskrise unterstützen kann. Mit der Lage in Afghanistan wollen sich heute auch der Auswärtige Ausschuss und der Verteidigungsausschuss beschäftigen.



Das Kabinett will außerdem die Einrichtung eines Fonds für Wiederaufbauhilfe in den vom Juli-Hochwasser verwüsteten Regionen beschließen. Der Fonds soll insgesamt 30 Milliarden Euro umfassen; in diesem Jahr wird er voraussichtlich mit zunächst 16 Milliarden Euro gefüllt.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.