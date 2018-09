Ungeachtet der Fortschritte beim wirtschaftlichen Aufholprozess in den ostdeutschen Ländern gibt es nach wie vor deutliche Unterschiede zum Westen.

Das geht aus dem Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit hervor, mit dem sich am Vormittag das Bundeskabinett befasst. Der Ostbeauftragte der Regierung, Wirtschafts-Staatssekretär Hirte -CDU-, will den Bericht am Mittag vorstellen. Im vergangenen Jahr hatte Hirtes Vorgängerin Gleicke -SPD- vor Bevölkerungsschwund und Überalterung in Teilen Ostdeutschlands gewarnt.



Das Bundeskabinett berät außerdem über einen Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn. Der CDU-Politiker will damit erreichen, dass gesetzlich Krankenversicherte schneller einen Arzttermin erhalten. Dazu soll unter anderem festgelegt werden, dass Kassenärzte mindestens 25 statt bisher 20 Sprechstunden pro Woche anbieten müssen.