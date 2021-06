Bundespräsident Steinmeier hat der Bundeswehr für ihre Unterstützung bei der Eindämmung der Corona-Pandemie gedankt.

Die Hilfe der Soldatinnen und Soldaten sei vielfältiger, als es einer breiten Öffentlichkeit bewusst sei, sagte Steinmeier beim Besuch des Kommandos Territoriale Aufgaben in Berlin. Beim bislang größten Hilfseinsatz im Innern während der vergangenen 15 Monate habe die Bundeswehr unter anderem bei der Kontaktnachverfolgung in Gesundheitsämtern, in Impfzentren und bei Corona-Tests in Alten- und Pflegeheimen geholfen. Dass die Pandemie inzwischen erheblich an Dramatik verloren habe, sei auch ihr Verdienst, betonte Steinmeier.



Das Kommando Territoriale Aufgaben ist für die Durchführung von Hilfseinsätzen in ganz Deutschland verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.