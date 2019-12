Bundespräsident Steinmeier hat sich besorgt über antisemitische Angriffe in Deutschland gezeigt.

Jeder Angriff auf Juden sei ein Angriff auf die gesamte Gesellschaft, auf diesen Staat und sein Selbstverständnis, sagte Steinmeier in Berlin. Er rief die Bürger auf, Hass und Ressentiments entschlossen zu widersprechen. Der Bundespräsident sprach auf dem Gemeindetag des Zentralrats der Juden in Deutschland.



Unter dem Motto "In Deutschland zu Hause" treffen sich bis Sonntag rund 1.000 Angehörige jüdischer Gemeinden zu Diskussionen, Lesungen und Podiumsgesprächen. Zu den Gästen gehören auch Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und der Grünen-Vorsitzende Habeck.



Zentralratspräsident Schuster hatte im Vorfeld betont, die jüdische Gemeinschaft sollte ein selbstverständlicher Bestandteil der Gesellschaft in Deutschland sein. Er sagte aber auch, eine Bedrohungssituation für jüdische Einrichtungen gehöre leider zum Alltag.