Bundespräsident Steinmeier hat die Bundesländer mit Blick auf die Bewältigung der Corona-Krise zur Einigkeit aufgerufen.

In seiner Jubilämsansprache zur eintausendsten Sitzung des Bundesrates sagte Steinmeier, so gern die Vielfalt in den Regionen gelebt werde, so sehr erwarteten die Menschen Einigkeit im Umgang mit Krisen und Katastrophen. Der Förderalismus stehe gerade jetzt unter verschärfter Beobachtung. Der Kampf gegen die Pandemie dürfe nicht zum Schwarzen-Peter-Spiel zwischen den staatlichen Ebenen werden. Zugleich würdigte Steinmeier die Leistungen des Bundesrats seit seiner Gründung im Jahr 1949. Der Rat habe über die Jahrzehnte einen großen Beitrag zum Gelingen der Demokratie geleistet. Er stehe für den Parlamentarismus und die Rechtsstaatlichkeit des Grundgesetzes, für Freiheit und die Würde des Menschen.



Die Länderkammer entscheidet heute über die Neuregelung des Elterngeldes, die weitere Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sowie das Gesetz für mehr Rechtssicherheit von Notfallsanitätern. Sie sollen künftig bereits vor Eintreffen eines Notarztes bestimmte lebenserhaltende Eingriffe vornehmen dürfen.

