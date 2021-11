Bundesratspräsident Ramelow hat Politik und Gesellschaft dazu aufgerufen, das Verbindende und nicht das Trennende in den Mittelpunkt von Denken und Handeln zu stellen.

In seiner Antrittsrede vor der Länderkammer in Berlin stellte der Linken-Politiker die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West sowie in der Stadt und auf dem Land in den Mittelpunkt. Bürger in strukturschwächeren Regionen oder armen Kommunen nähmen beispielsweise die Ausdünnung von Bahnlinien als Zurückstufung und Verdrängung wahr, sagte Ramelow. Die ökologische und digitale Modernisierung müsse deshalb auch und gerade die bislang strukturschwachen Regionen in den Blick nehmen.



Thüringen hatte die Präsidentschaft des Bundesrats turnusgemäß für ein Jahr von Sachsen-Anhalt übernommen. Mit Ramelow steht erstmals ein Mitglied der Linkspartei an der Spitze eines Verfassungsorgans.

