Die Bundesregierung hat sich wohlwollend zu den Regenbogenfarben als Toleranzsymbolik für sexuelle Orientierungen bei der Fußball-EM geäußert.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, der Regenbogen stehe dafür, dass man mit Respekt füreinander und ohne die Diskriminierungen leben wolle, die Minderheiten lange Zeit ausgegrenzt hätten. Dazu könnten sich sicherlich die allermeisten bekennen. Zuständig seien allerdings die Sportverbände und die Verantwortlichen vor Ort.



Der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Manuel Neuer, trägt eine Armbinde in Regenbogenfarben. Weil die UEFA-Regularien politische Botschaften untersagen, wurde der Fall geprüft und letztlich für zulässig erklärt. Die Stadt München plant, die EM-Arena zum Spiel Deutschland-Ungarn am Mittwoch in Regebogenfarben erleuchten zu lassen. Hintergrund sind Proteste gegen ein neues ungarisches Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. - Sportlich treffen am Abend zunächst die Ukraine auf Österreich und Nordmazedonien auf die Niederlande. Um 21 Uhr spielen Finnland gegen Belgien und Russland gegen Dänemark.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.