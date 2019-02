Die Bundesregierung erwägt, zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland eine besondere finanzielle Förderung einzurichten.

Familienministerin Giffey sagte in Zeitungsinterviews, es gehe um eine Förderung, die die strukturschwachen Regionen im Osten und im Westen im Blick habe. Die zusätzlichen Mittel sollten dafür sorgen, dass die Infrastruktur in Stadt und Land verbessert werde. Außerdem solle Geld in die Stärkung und den Erhalt der Demokratie fließen, meinte die SPD-Politikerin. Die Höhe der Förderung ist noch ungeklärt.