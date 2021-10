Die Bundesregierung drängt auf eine gründliche Untersuchung der Fehler und Pannen bei den Wahlen in Berlin.

Es sei die Verantwortung der zuständigen Stellen und Verantwortlichen vor Ort, das, was geschehen sei, klar aufzuarbeiten, sagte Regierungssprecher Seibert. Inzwischen wurden mehrere offizielle Beschwerden gegen die Wahlen angekündigt. Dass sie wiederholt werden müssen, halten Experten nach jetzigem Stand für unwahrscheinlich. In Berlin hatte es am Sonntag Wahlen zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus, zu den Bezirksverordnetenversammlungen sowie einen Volksentscheid gegeben. Dabei wurden unter anderem Wahlzettel verschiedener Bezirke vertauscht oder sie gingen aus, sodass Wahlberechtigte lange warten mussten. Einige Bürger wählten noch, während bereits Prognosen veröffentlicht wurden.



Mit Blick auf die Bildung einer neuen Landesregierung für Berlin hat die Wahlsiegerin SPD derweil ein erstes Sondierungsgespräch mit den Grünen und den Linken geführt. Weitere Gespräche mit anderen Parteien folgen.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.